عاجل - الرئيس السيسي: العالم يواجه تحديات كثيرة بسبب تصاعد أزمة الشح المائي

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أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن العالم يواجه تحديات كثيرة بسبب تصاعد أزمة الشح المائي.

وأضاف في كلمة مسجلة، اليوم، في افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه، أن أسبوع القاهرة للمياه منصة دولية متجددة تهدف لتبادل الخبرات والشراكات.

وانطلق اليوم الأحد، أسبوع القاهرة السابع للمياه، تزامنا مع أسبوع المياه الإفريقي التاسع، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعنوان "المياه والمناخ.. بناء مجتمعات قادرة على الصمود".