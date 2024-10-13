نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادات قصوى بمستشفيات المنيا الجامعية بعد حادث تصادم قطارين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتابع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حادث تصادم قطارين المنيا اليوم الأحد، ووجه بسرعة رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة المنيا؛ لاستقبال الحالات المُصابة وتقديم كامل الرعاية الصحية لهم.

ومن جهته، أوضح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا أن الدكتور أيمن حسانين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والقائم بعمل المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية يرأس فريق عمل من الأطباء والجراحين وفرق التمريض؛ لتقديم كامل الرعاية الصحية للمصابين، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان.

وأوضح القائم بعمل المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة المنيا أن الحالات المصابة بمستشفى المنيا الجامعي جميعها إصابات خفيفة وتتلقي الرعاية الطبية اللازمة.