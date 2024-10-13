نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه تحت عنوان "المياه والمناخ.. بناء مجتمعات مرنة"، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2024، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وشهد انطلاق الفعاليات عددا من وزراء الحكومة المصرية ووزراء وسفراء عدد من الدول وممثلو عدد من البعثات الدبلوماسية لدى القاهرة، ولفيف من المحافظين.

ويجمع أسبوع القاهرة للمياه خبراء مختصين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة القضايا التي تتعلق بإدارة المياه والتغيرات المناخية.



ويتناول أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة خمسة موضوعات رئيسية، تشمل حوكمة المياه المشتركة، إدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، الابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، والعمل على التكيف مع التغيرات المناخية، بناء المجتمعات الذكية مناخيا من حيث التخطيط والتشريعات.



كما تتضمن الفعاليات جلسات عامة وورش العمل، وتنظيم مسابقات بحثية لطلاب الدراسات العليا ورواد الأعمال الشباب، ومعرضا يركز على الحلول التكنولوجية الحديثة في عدة مجالات مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة.