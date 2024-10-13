نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع حادث قطار المنيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حادث تصادم قطارين بالقرب من مزلقان ماقوسة بمحافظة المنيا، مما أسفر عن وقوع إصابات، وسقوط عربتين من أحد القطارين فى ترعة الإبراهيمية.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا بسرعة توجه لجنة الإغاثة بالمديرية والهلال الأحمر لموقع الحادث لتقديم أوجه الدعم اللازم، كما وجهت بتقديم أوجه الدعم اللازم للمصابين.