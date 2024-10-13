نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- أول بيان من وزارة الصحة بشأن حادث انقلاب قطار النوم في المنيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة الصحة والسكان بيانًا رسميًا بشأن حادث القطار الذي وقع صباح اليوم في محافظة المنيا، حيث يتابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، سير تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية للمصابين.

الإجراءات الفورية

• كلف الدكتور عبدالغفار الدكتور محمد الطيب، نائبه، بالتوجه إلى محافظة المنيا لمتابعة الوضع الصحي على أرض الواقع.

• تم رفع حالة التأهب في المستشفيات الواقعة في محيط الحادث للتعامل مع المصابين.





الاستجابة السريعة

قامت الوزارة بتوجيه 23 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث فور وقوعه، لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



تفاصيل الإصابات

وفقًا للحصر المبدئي:

• أصيب 20 شخصًا نتيجة الحادث.

• تم نقل 19 مصابًا إلى مستشفى المنيا العام، ومصاب واحد إلى مستشفى المنيا الجامعي.

• تراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات وجروح سطحية، ولم تسجل أي حالات وفاة حتى الآن.

متابعة مستمرة

تواصل الفرق الطبية متابعة الحالات الصحية للمصابين بدقة، فيما أكدت الوزارة أن الوضع تحت السيطرة، وأن المتابعة مستمرة لحين استقرار الحالة الصحية للمصابين.