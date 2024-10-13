نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تكليف مهم من "كامل الوزير" بشأن حادث قطار المنيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتتمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كل من نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي ورئيس هيئة السكة الحديد بالتوجه لموقع الحادث وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.

وأصدرت هيئة السكك الحديدية بيانا إعلاميا أشارت فيه إلى حدوث اصطدام جرار بمؤخرة قطار 1087 النوم (عربة القوى) القادم من أسوان باتجاه القاهرة، وذلك فى المسافة بين أبو قرقاص والمنيا مما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار وعلى الفور تم الدفع بمعدات وأوناش الطوارئ وتم فصل القطار عن العربتين وتحرك القطار لاستكمال رحلته باتجاه القاهرة.