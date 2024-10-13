نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- تفاصيل انقلاب قطار النوم رقم 1087 القادم من أسوان في ترعة الإبراهيمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت محافظة المنيا صباح اليوم حادثًا مؤسفًا، حيث تعرض قطار النوم رقم 1087، القادم من أسوان باتجاه القاهرة، لحادث تصادم مع جرار.

وقع الحادث في المسافة بين أبوقرقاص والمنيا، مما أدى إلى انقلاب عربة القوى وعربة أخرى من القطار وسقوطهما في ترعة الإبراهيمية.

ملابسات الحادث

وفقًا لبيان صادر عن هيئة السكك الحديدية، اصطدم الجرار بمؤخرة القطار أثناء سيره، وهو ما تسبب في سقوط العربتين في الترعة.

فرق الإنقاذ توجهت على الفور إلى موقع الحادث لانتشال العربات المتضررة وإنقاذ الركاب.



إجراءات الطوارئ

على الفور، تم الدفع بمعدات وأوناش الطوارئ إلى موقع الحادث، وتم فصل العربتين المتضررتين عن القطار، ليستكمل القطار رحلته باتجاه القاهرة.

وتستمر الجهود في انتشال العربات التي سقطت في الترعة، وسط تكثيف قوات الإنقاذ والدفاع المدني لتواجدها في موقع الحادث.

تشكيل لجنة تحقيق

أصدر الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، توجيهاته بتشكيل لجنة من المختصين بالسكك الحديدية للتحقيق في الأسباب الفنية وراء الحادث.

وتوجه كل من نائب وزير النقل للسكك الحديدية ورئيس هيئة السكك الحديدية إلى الموقع للوقوف على تفاصيل الحادث.



استجابة الأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا بلاغًا فور وقوع الحادث، وتم الانتقال إلى مكان التصادم لبدء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما يجري حصر التلفيات والإصابات في الحادث بالتعاون مع الجهات المعنية.