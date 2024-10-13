نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- وزارة النقل تكشف تفاصيل حادث تصادم قطارين في المنيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان صدر اليوم الأحد عن وقوع حادث تصادم بين جرار وقطار النوم رقم 1087 المتجه من أسوان إلى القاهرة.

وقع الحادث في المسافة بين أبوقرقاص والمنيا، وأسفر عن سقوط عربة القوى وعربة أخرى في ترعة الإبراهيمية.

استجابة فورية للحادث

فور وقوع الحادث، تم الدفع بمعدات وأوناش الطوارئ إلى موقع التصادم، حيث تمكنت فرق الإنقاذ من فصل القطار عن العربتين المتضررتين، ليستأنف القطار رحلته باتجاه القاهرة.





توجيهات حكومية للتحقيق

كلف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، كلًا من نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي ورئيس هيئة السكك الحديدية بالتوجه إلى مكان الحادث.

كما تم تشكيل لجنة مختصة للتحقيق في الأسباب الفنية التي أدت إلى التصادم.



جهود الإنقاذ وإعادة الحركة



تعمل فرق الإنقاذ بشكل مكثف على إزالة العربات المتضررة من ترعة الإبراهيمية، بينما تستمر الأجهزة المعنية في العمل على إعادة حركة القطارات إلى طبيعتها في أقرب وقت.