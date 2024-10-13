نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل حادث تصادم قطارين في المنيا: جهود مكثفة لإنقاذ الركاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت محافظة المنيا صباح اليوم الأحد حادث تصادم مؤسف بين قطارين عند قرية ماقوسة التابعة لمركز المنيا، حيث اصطدم جرار بقطار النوم رقم 1087 القادم من أسوان والمتجه إلى القاهرة.

أسفر الحادث عن سقوط عربتين في ترعة الإبراهيمية، فيما تكثف قوات الدفاع المدني والإنقاذ جهودها لإخراج الركاب وإنقاذهم.



ملابسات الحادث

وفقًا لبيان هيئة السكك الحديدية، وقع الاصطدام بين جرار وعربة القوى (في مؤخرة القطار)، مما أدى إلى انقلاب عربة القوى وعربة أخرى.

تحركت معدات الطوارئ والأوناش إلى الموقع لفصل العربتين المتضررتين واستئناف رحلة القطار باتجاه القاهرة.



توجيهات حكومية

أصدر الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، توجيهاته بتشكيل لجنة تحقيق من هيئة السكك الحديدية للوقوف على الأسباب الفنية وراء الحادث.

كما تم تكليف نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي، بالإضافة إلى رئيس الهيئة، بالتوجه إلى موقع الحادث لمتابعة الإجراءات.

جهود الإنقاذ

تتواصل فرق الإنقاذ، بمشاركة القوات الأمنية، في العمل على انتشال العربات المتضررة من الترعة، وإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها.

كما يجري حاليًا حصر التلفيات والإصابات الناتجة عن الحادث.