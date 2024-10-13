نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- حادث قطارين في قرية ماقوسة بالمنيا يؤدي إلى انقلاب عربتين في ترعة الإبراهيمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت قرية ماقوسة التابعة لمركز المنيا حادثًا مأساويًا اليوم، حيث اصطدم قطاران، ما أسفر عن انقلاب عربتين في ترعة الإبراهيمية.

على الفور، هرعت قوات الحماية المدنية والمواطنون إلى موقع الحادث للمشاركة في عمليات الإنقاذ ومحاولة إخراج الضحايا من المياه.





تعمل فرق الإنقاذ بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية على بذل جهود مكثفة في المنطقة من أجل إنقاذ الركاب العالقين في العربات المنكوبة.

ويواصل رجال الإنقاذ عملهم في ظروف صعبة من أجل الوصول إلى أكبر عدد من الضحايا وتقديم المساعدة الطبية الفورية لهم.