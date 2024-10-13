نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مصادر تكشف عن أسباب حادث قطار المنيا.. ماذا يحدث الآن؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أفادت مصادر بهيئة السكة الحديد، بأن سبب حادث قطار المنيا، هو تصادت جرارين هينشر، بالعربات الخلفية للقطار 1087 - قطار النوم - المتجة للقاهرة، بالقرب من منطقة ماقوسة القريبة من محطة أبو قرقاص بمحافظة المنيا.

وأدى التصادم إلى سقوط 2 عربة قطار على حافة الترعة، ويجرى الأن انقاذ ركابها ورفع العربتين.

وتوقفت حركة القطارات على خط "القاهرة - أسوان" نتيجة تصادم جرارين سكة حديد بقطار النوم رقم 1087 بمنطقة ماقوسة بالقرب من محطة أبو قرقاص بالمنيا.