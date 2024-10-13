أخبار مصرية

عاجل - مصادر تكشف عن أسباب حادث قطار المنيا.. ماذا يحدث الآن؟

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مصادر تكشف عن أسباب حادث قطار المنيا.. ماذا يحدث الآن؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

أفادت مصادر بهيئة السكة الحديد، بأن سبب حادث قطار المنيا، هو تصادت جرارين هينشر، بالعربات الخلفية للقطار 1087 - قطار النوم - المتجة للقاهرة، بالقرب من منطقة ماقوسة القريبة من محطة أبو قرقاص بمحافظة المنيا.

وأدى التصادم إلى سقوط 2 عربة قطار على حافة الترعة، ويجرى الأن انقاذ ركابها ورفع العربتين.

وتوقفت حركة القطارات على خط "القاهرة - أسوان" نتيجة تصادم جرارين سكة حديد بقطار النوم رقم 1087 بمنطقة ماقوسة بالقرب من محطة أبو قرقاص بالمنيا.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا