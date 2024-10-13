نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024 وجدول الحد الأدنى للأجور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024، حيث يبدأ الصرف اعتبارًا من يوم 24 من الشهر الجاري، مع تخصيص الفترة من 7 إلى 10 من نفس الشهر لصرف المتأخرات المالية.

يمكن للموظفين استلام رواتبهم عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM)، فروع البنوك، أو البريد المصري.

تفادي الازدحام عند صرف المرتبات

دعت وزارة المالية إلى ضرورة تفادي الازدحام أمام ماكينات الصراف الآلي، حيث أكدت أن صرف المرتبات سيكون متاحًا على مدار الساعة ابتداءً من تاريخ الصرف المحدد، وذلك لتسهيل عملية استلام الرواتب بطريقة سلسة وآمنة.

جدول الحد الأدنى للأجور أكتوبر 2024

يبحث العديد من الموظفين عن جدول الحد الأدنى للأجور الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، وفيما يلي التفاصيل:

• الدرجة السادسة: 6000 جنيه.

• الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

• الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

• الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

• الدرجة الثانية: 8000 جنيه.

• الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 8200 جنيه.

• درجة المدير العام أو ما يعادلها: 9200 جنيه.

• الدرجة العالية أو ما يعادلها: 10200 جنيه.

• الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها: 12200 جنيه.



الاستعلام عن معاشات شهر أكتوبر 2024

يمكن للمستفيدين من المعاشات الاستعلام عن تفاصيل معاش شهر أكتوبر 2024 من خلال موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية.

2. اختيار فئة «صاحب معاش».

3. النقر على «الخدمات التأمينية».

4. إدخال الرقم القومي، ثم الضغط على «استعلام» لعرض التفاصيل.