نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - ننشر الصور الأولى لتصادم قطارين في المنيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، عددا من الصور التي تداولها عدد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصادم قطارين بالقرب من مزلقان ماقوسة بمحافظة الكنيا، مما أسفر عن وقوع إصابات، وسقوط عربتين من أحد القطارين في ترعة الإبراهيمية.

تصادم قطار مع آخر

وقالت مصادر، إن قطار تصادم مع آخر بالقرب من مزلقان ماقوسة، مما أدى إلى سقوط عربتين من أحد القطارين بترعة الإبراهيمية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارا يفيد تصادم قطارين أمام مزلقان سكة حديد قرية ماقوسة بالمنيا.

تصادم قطار مع آخر في المنيا

تصادم قطار مع آخر في المنيا

تصادم قطار مع آخر في المنيا

تصادم قطار مع آخر في المنيا