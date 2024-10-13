متحدث الصحة لـ"إكسترا نيوز": لا يوجد حالات وفاة في حادث قطار المنيا حتى الآن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 أكتوبر 2024 07:29 صباحاً - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة لإكسترا نيوز، إنه حتى الآن لا توجد حالات وفاة في حادث قطار المنيا، مشددا على أن المستشفيات على أعلى مستوى من الجاهزية، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات المطلوبة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة خلال مداخلة هاتفية فى قناة "إكسترا نيوز"، أن الطواقم الإسعافية تواصل تقديم الخدمات العلاجية للمصابين في حادث قطار المنيا.

وأصدرت هيئة السكك الحديدية بيانا إعلاميا أشارت فيه إلى حدوث اصطدام جرار بمؤخرة قطار 1087 النوم (عربة القوى) القادم من أسوان باتجاه القاهرة، وذلك فى المسافة بين أبو قرقاص والمنيا مما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار وعلى الفور تم الدفع بمعدات وأوناش الطوارئ وتم فصل القطار عن العربتين وتحرك القطار لاستكمال رحلته باتجاه القاهرة.

وكلف الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتتمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كل من نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي ورئيس هيئة السكة الحديد بالتوجه لـ موقع الحادث وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.