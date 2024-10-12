نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الرئيس السيسي عن مشروعات النقل: "نغير بلادنا ولا نفضل زي ما إحنا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن قطاع السكة الحديد في مصر أهمل، متابعا: "ذلك ليس عيبا فيمن قبلنا ولكن ظروف كانت تمر بها البلاد".

وأضاف السيسي، خلال افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل، اليوم السبت: "أوعوا تفتكروا إننا وإحنا بنعملها إننا مش هنعاني منها، لا كلنا عارفين، بس نعاني منها ونغير بلادنا ولا نفضل زي ما إحنا والبلد ميكونش لها مستقبل لينا ولا أبنائنا وأحفادنا، اللي بنتكلم فيه أساسيات كان لا يمكن تأجيلها".

وتابع: "ربنا هايحاسبنا إننا نبقى فاهمين حاجة وخايفين نعملها من الناس، إحنا نتعب من أجل بكرة".