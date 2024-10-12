نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الرئيس السيسي: قطاع النقل أهمل لسنوات وكان لازم نصرف 2 تريليون في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن قطاع النقل كان مهملا على مدار عشرات السنوات، متابعا: "لم يكن طرفا أن نصرف 2 تريليون".

وأضاف السيسي، خلال افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل، اليوم السبت: "كان لازم نجهز بلادنا لخدمة المواطنين والحركة لدولة تريد أن تنمو بـ1.6 ملايين نسمة".

وأوضح أنه كان لا بد من الإنفاق الكبير، مستطردا: "التكلفة المالية كانت بتزيد مش عشان سعر الدولار بيزيد في مصر ولكن الأسعار العالمية كانت بتتضاعف".