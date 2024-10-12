نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الرئيس السيسي عن افتتاح المشروعات: لن نتوقف أبدا عن العمل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدولة والشعب المصري بافتتاحات اليوم، مقدما الشكر للمهندس كامل الوزير، وزير النقل، وكل من شارك في المشروعات.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل، اليوم السبت: "لن نتوقف أبدا عن العمل، وهناك 41 ألف كم طرق في حياة كريمة كنا نتمنى أن نتحدث عنها".

وتابع: "الـ41 ألف كم كانت حالتها صعبة والحركة عليها صعبة، ولكنها من ضمن الأشياء التي تم تنفيذها"، مؤكدا الاستمرار في مبادرة حياة كريمة على الرغم من الظروف.