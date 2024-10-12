الرئيس السيسي: مصرين على استكمال مراحل حياة كريمة رغم الظروف الصعبة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 أكتوبر 2024 01:35 مساءً - هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدولة والشعب المصري بالافتتاحات الجديدة في النقل والطرق، قائلا: "بشكرك يا كامل وكل الناس اللى اشتغلت معاك سواء داخل الوزارة أو الشركات اللى قامت بالجهد الكبير ده".

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح محطة قطارات صعيد مصر في بتشيل، "لم نتوقف أبدا عن العمل.. 41 ألف كم طرق داخلية كنت أتمني نتحدث عنها نشاور عليها يا كامل بنتكلم عن 1500 قري.. الـ 41 ألف كم طرق داخلية كانت حالتها صعبة والحركة صعبة ولكن دي من ضمن الحاجات اللى تم تنفيذها.

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الإصرار على تنفيذ مراحل حياة كريمة قائلا: "مصرين رغم الظروف الصعبة نكمل البرنامج ودي كلمتنا كدولة للريف المصري مستمرين في هذا العمل لكن ليس بنفس المعدلات ولكن مستمرين".