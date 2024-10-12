الرئيس السيسي يشهد افتتاح عدد من المشروعات القومية في قطاع النقل

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 أكتوبر 2024 01:35 مساءً - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح عدد من المشروعات القومية في قطاع النقل عبر تقنية الفيديو كونفرانس وهى:

خط سكك حديد الفردان دير العبد المكون من خطين

خط سكك حديد كفر داوود السادات

تطوير نظم الاشارات على خط سكك حديد أسيوط بنى سويف

المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الانفاق

محور بديل خزان أسوان

محور الزقازيق السنبلاوين الحر

كوبرى أعلى مزلقان أبو حمص

كوبرى جومبواى العلوى

تعتبر محطة قطارات صعيد مصر من أكبر المحطات بعد محطة القاهرة وتم بناؤها على الطراز المصري القديم لتشبه المعابد المصرية القديمة، وتعتبر من أحدث المحطات التى تم تشييدها.

وتم تصميم المحطة لتكون على شكل متحف على الطراز المصري القديم، ليكون مزارا بجانب كونه محطة ومولا تجاريا، فضلا عن وجود الهرم الزجاجي الذى يتوسط المحطة بارتفاع 42 مترا تقريبا وبه 4 مسلات من الداخل.

وتتميز المحطة بالأعمدة الضخمة والبهو الكبير المميز، كما تم نقش أشكال مميزة على أعمدة المحطة لتعطى شكل المتحف، فضلا عن تطوير شامل للشوارع والعقارات المحيطة بالمحطة وتغيير واجهات العقارات ودهانها بلون موحد نفس لون المحطة.