الرئيس السيسي لأهالي سيناء: «كل ذرة رمل أمانة في رقبتنا ورقبتكم»

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 أكتوبر 2024 01:35 مساءً - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الترحيب بوفد أهالي سيناء المشارك في افتتاح خط سكك حديد الفردان – بئر العبد، قائلا: "ارحب بأهالي سيناء.. واتمني أنهم موجودين خلال الافتتاح اللى بنعمله علشانكم انتوا.. علشان بلدكم علشان تخلي بالكم منها وتحافظوا عليها.. مش الخط بس.. كل ذرة رمل من سيناء أمانة في رقبتنا ورقبتكم".

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في افتتاح عدد من المشروعات القومية في قطاع النقل عبر الفيديو كونفرانس.

تعتبر محطة قطارات صعيد مصر من أكبر المحطات بعد محطة القاهرة وتم بناؤها على الطراز المصري القديم لتشبه المعابد المصرية القديمة، وتعتبر من أحدث المحطات التى تم تشييدها.

وتم تصميم المحطة لتكون على شكل متحف على الطراز المصري القديم، ليكون مزارا بجانب كونه محطة ومولا تجاريا، فضلا عن وجود الهرم الزجاجي الذى يتوسط المحطة بارتفاع 42 مترا تقريبا وبه 4 مسلات من الداخل.

وتتميز المحطة بالأعمدة الضخمة والبهو الكبير المميز، كما تم نقش أشكال مميزة على أعمدة المحطة لتعطى شكل المتحف، فضلا عن تطوير شامل للشوارع والعقارات المحيطة بالمحطة وتغيير واجهات العقارات ودهانها بلون موحد نفس لون المحطة.