نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "البزار": ممثلة لإفريقيا في مؤسسة أوباما 'فاونديشن' في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

في خطوة تاريخية وغير مسبوقة، اختار الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما النائبة سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، لتكون قائدة ممثلة لإفريقيا من خلال مؤسسته "أوباما فاونديشن". يُعد هذا الاختيار الأول من نوعه في تاريخ المؤسسة وتاريخ مجلس النواب المصري، حيث لم يسبق أن تم اختيار نائبة للمشاركة في هذا البرنامج.

تأتي هذه الخطوة تقديرًا لخبرة النائبة سحر البزار الدولية وإسهاماتها البارزة في مجال العلاقات الخارجية والتنمية المجتمعية. يُذكر أن النائبة البزار قد شغلت مناصب هامة على الصعيدين المحلي والدولي، مما جعلها نموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية في المحافل الدولية.

هذا الاختيار يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المجتمع الدولي للكفاءات المصرية، ويُعد دليلًا على الدور الريادي الذي تلعبه مصر في تعزيز العلاقات الدولية والتعاون بين الشعوب.

من خلال هذا البرنامج، ستتاح للنائبة البزار الفرصة للعمل مع قادة من مختلف أنحاء القارة الأفريقية، وتبادل الخبرات والأفكار التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلام والتفاهم بين الشعوب. كما ستتمكن من تقديم رؤى جديدة ومبتكرة في مجال العلاقات الخارجية، مما يعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية.

إن اختيار النائبة سحر البزار لهذا الدور الهام يعكس التقدير الكبير الذي تحظى به على الصعيدين المحلي والدولي، ويؤكد على أهمية الدور الذي تلعبه المرأة المصرية في تحقيق التقدم والتنمية في مختلف المجالات. نتمنى لها كل التوفيق والنجاح في مهمتها الجديدة، ونتطلع إلى رؤية المزيد من الإنجازات والنجاحات التي ستتحقق بفضل جهودها وإسهاماتها.