نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي يوجه رسالة عاجلة لأهالي سيناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهالي سيناء خلال افتتاح خط قطارات الفردان - بئر العبد، متابعا: "كنت بتمنى إنهم يكونوا كلهم موجودين أثناء الافتتاح".

وأضاف السيسي، خلال افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل، اليوم السبت: "اللي بنعمله عشانكم وعشان بلدكم، خلوا بالكم منها وحافظوا عليها مش على الخط بس ولكن على كل ذرة رمل في سيناء أمانة في رقبتنا ورقبتكم".

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل وعدد من الوزراء والمسؤولين.