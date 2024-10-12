عاجل - كامل الوزير: محطة قطارات صعيد مصر تتكامل مع وسائل النقل المختلفة

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أحمد جودة - القاهرة - قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، إن محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل تتكامل مع وسائل النقل المختلفة، مثل الخط الثالث لمترو الأنفاق ومونوريل غرب النيل ووسائل النقل الجماعي سواء البي آر تي الكهربائي أو موقف نقل عام الأقاليم.

وأضاف الوزير، خلال كلمته في حفل افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنقله قناة «إكسترا نيوز»، أن عدد الأرصفة في المحطة 11 رصيفا بطول 3850 مترا سواء للوجه القبلي والمناشي أو أرصفة البضائع.

وتابع: "غرفة المراقبة المركزية بها 1200 كاميرا تصور كل ركن وكل مكان في المحطة بالكامل، وهناك جراج متعدد الطوابق يسع 1100 سيارة، ومسجد يسع 500 مصل، ومحطة للحافلات تسع 50 أتوبيسا، كما توجد منطقة استثمارية بواقع 10 أفدنة تجاه منطقة المهندسين تطل على شارع السودان تحتوي على 20 برجا جار إنشاؤها حاليا سكني وإداري وتجاري وطبي".