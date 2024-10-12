وزارة السياحة والآثار تشارك في ورشة عمل عن تنمية مساهمة صناعة السياحة في نمو الاقتصاد بالإسكندرية

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أحمد جودة - القاهرة - بتوجيهات من السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، شاركت وزارة السياحة والآثار في ورشة عمل عن سبيل تنمية مساهمة صناعة السياحة في تحقيق النمو الاقتصادي لمحافظة الإسكندرية، والتي نظمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية " USAID" بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومنظمات المجتمع المدني بالإسكندرية.

وأوضح السيد أحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، والذي مثّل الوزارة في الورشة العمل، أنها تناولت استعراض المقومات السياحية التي تتمتع بها محافظة الإسكندرية، وطبيعة السائح الذي يرغب في زيارتها، والبرامج السياحية التي يتم تنظيمها بها وأهمية العمل على تطويرها لتكون أكثر جذبًا للسائحين.

وخلال ورشة العمل، ألقى السيد أحمد نبيل كلمة أشار خلالها إلى أهمية تحديد الهوية السياحية لمحافظة الإسكندرية وما سيترتب على ذلك من دراسة شرائح السائحين المستهدفين وسبل إثراء تجربتهم السياحية خلال زيارتهم للمحافظة، مؤكدًا على أهمية وضع مستهدفات أساسية لمحافظة الإسكندرية لمضاعفة نصيبها من الحركة السياحية الوافدة لمصر وأهمية وضع بعض الحوافز للسائحين الذين يقوموا بالمرور على محافظة الإسكندرية خلال الرحلات البحرية أو باليخوت لجذبهم وتشجيعهم لقضاء يوم أو يومين داخل المحافظة وبحث سبل تقديم تجربة سياحية لهم أكثر ثراءً لزيارة المواقع الأثرية والسياحية خلال جولتهم بالمحافظة.

كما أشار إلى أهمية بحث سبل استغلال قلعة قايتباي لتكون مرآه ومركز إشعاع ثقافي يمثل هوية الإسكندرية خاصه في أسواق دول المتوسط التي لها اتصال وجذور تاريخية بمحافظه الإسكندرية.

وقد شارك في ورشة العمل عدد من ممثلي كل من محافظة الإسكندرية ومكاتب وزارة السياحة والآثار بالإسكندرية، والجامعات الحكومية والخاصة، ومنظمات المجتمع المدني.

