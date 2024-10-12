نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - كامل الوزير يكشف عن أسباب إنشاء محطة قطارات صعيد مصر في بشتيل (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجاب الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة ووزارة النقل، وزير النقل والمواصلات، عن سؤال: لماذا بشتيل لإنشاء محطة القطار؟

وقال الوزير إن المنطقة كانت مملوكة لهيئة سكك حديد مصر، وكانت أرض فضاء وتقع في مكان متوسط بين رمسيس والجيزة وبين كل منهما 4 كيلو مترات.

وأضاف خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، محطة قطارات صعيد مصر في بشتيل، اليوم، أن المحطة تقع في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر، وتعتبر منطقة التقاء خطوط السكك الحديدة في مصر، وهي تعرف باسم مثلث بشتيل.

وتابع: المنطقة تعتبر مثلث التقاء المحاور الرئسية في مصر مثل محور كمال عامر، ومحور أحمد عرابي ومحور 26 يوليو، وقريبة من الطريق الدائري.



وواصل: وضعنا خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية، وهناك ارتفاعا في عدد الركاب بسكك حديد مصر إلى مليون راكب يوميا، ونستهدف زيادته إلى مليونين في 2030.

ويشهد حضور افتتاح المحطة، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء وعدد من قيادات هيئات الدولة المختلفة، إذ يعتبر هذا المشروع أحد أعظم وأكبر مشروعات النقل في مصر والمنطقة العربية.

وتبلغ مساحة محطة بشتيل لقطارات الصعيد، 3 أضعاف محطة رمسيس وتشمل ورش للجرارات والعربات.