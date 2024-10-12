نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - افتتاح محطة قطارات صعيد مصر.. كامل الوزير: وضعنا خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة ووزارة النقل، وزير النقل والمواصلات، إننا وضعنا خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية.

وأضاف الوزير، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، محطة قطارات صعيد مصر في بشتيل، اليوم، أن هناك ارتفاعا في عدد الركاب بسكك حديد مصر إلى مليون راكب يوميا، ونستهدف زيادته إلى مليونين في 2030.

ويشهد حضور افتتاح المحطة، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء وعدد من قيادات هيئات الدولة المختلفة، إذ يعتبر هذا المشروع أحد أعظم وأكبر مشروعات النقل في مصر والمنطقة العربية.

وتبلغ مساحة محطة بشتيل لقطارات الصعيد، 3 أضعاف محطة رمسيس وتشمل ورش للجرارات والعربات.