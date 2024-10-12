ضبط شخص بالدقهلية يدير محطة بث تلفزيونى لاسلكية لفك شفرة القنوات الفضائية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 أكتوبر 2024 12:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام شخص مقيم بدائرة مركز شرطة بيلا بكفرالشيخ، بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيونى لاسلكية، حيث يقوم بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به "بدون تصريح"، وكذا إدارة محل لبيع مستلزمات كسر شفرة القنوات الفضائية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعثر بحوزته على مجموعة من المعدات والأدوات التى يستخدمها فى مزاولة نشاطه غير المشروع، وإعترف بإرتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.