نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد اتفاق مع شركة أبو قير لتداول الحاويات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعظيم أوجه الإستفادة من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات لدعم رؤية الدولة المصرية وإستراتيجيتها فى التحول الرقمى فى كافة المجالات.

وقع اللواء هانى محمود منصور مدير الإشارة للقوات المسلحة واللواء محمـد عبد العزيز براية رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير لتداول الحاويات عقد إتفاق لتقديم خدمات الشبكة الوطنية داخل ميناء أبو قير البحري.

ويهدف الإتفاق إلى توفير جميع الإتصالات الحديثة والمؤمنة للميناء لتسهيل تداول البيانات بسرعات فائقة مما يدعم تطوير الآداء للعاملين ويسهم فى تقديم كافة الخدمات بالكفاءة والقدرة المطلوبة، وبذلك يصبح ميناء أبو قير البحرى أول ميناء ذكى فى مصر تدار جميع عملياته بشكل ذاتى من خلال الشبكه الوطنية للطوارئ والسلامه العامة وحضر مراسم التوقيع عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من ممثلي الشركة.