نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددًا من الفعاليات والأنشطة لخدمة القطاع المدني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى والتنسيق مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء مشروعًا للتدريب العملى المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك للوقوف على مدى الجاهزية والإستعداد لمجابهة المواقف الطارئة والمحتمل حدوثها، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء بالمحافظة.

وفى اطار جهود القوات المسلحة بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة فى المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى حفل تكريم لأوائل الجامعات المصرية خلال العام الدراسى 2023 / 2024، بحضور قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ووزير التعليم العالى والبحث العلمي.

كما تم تنفيذ ندوتين تثقيفيتين بجامعة بورسعيد والإتحاد العام لنقابات عمال مصر لإلقاء الضوء على المخاطر والتحديات التى تواجه أبناء الشعب المصرى العظيم والدور الذى تقوم به الدولة فى مختلف القطاعات، فضلًا عن تنفيذ عدد من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية التى تنفذها الدولة المصرية.

وقامت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتنظيم معرضين لمنتجات الأشخاص ذوى الإعاقة بنادى دار حرس الحدود بالزمالك وفندق جويل الجميل ببورسعيد وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة.