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محافظ الجيزة: ضبط 175 حالة مخالفة لسيارات السرفيس لتقطيع خطوط السير

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أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حملات جهاز السرفيس والنقل الجماعي للقضاء على مخالفات تقسيم خطوط السير لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم تنظيم ١٥ حملة رئيسية مكبرة من خلال جهاز السرفيس والنقل الجماعى بمعاونة الإدارة العامة للمرور بالجيزة على الخطوط الرئيسية بنطاق الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من إلتزام السائقين بخطوط السير ومنع الإنتظار العشوائي خارج المواقف الرسمية لتحقيق السيولة المرورية بمختلف القطاعات أسفرت  عن ضبط ١٧٥ حالة مخالفة متنوعة لسائقين شملت تقسيم خطوط السير وعدم الإلتزام بتعريفة الركوب والانتظار خارج المواقف الرسمية.
شملت الحملات شوارع ومحاور ( ربيع الجيزي، السودان، النهضه، فيصل، مشعل، المريوطية، اللبيني، المنيب، الكيت كات، الوراق، امبابة، اسفل الطريق الدائري  ).
كما تم إزالة موقف عشوائي بشارع مراد بحي جنوب الجيزة وتنظيم تواجد سيارات السرفيس داخل المواقف الرسمية لعدم إعاقة الحركة المرورية. 
وكلف محافظ الجيزة باتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين وفقًا للقانون واستمرار الحملات اليومية لضبط كافه المخالفات والتعامل معها.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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