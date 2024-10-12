نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشغيل قطاري “291 / 290” بين القنطرة شرق وبئر العبد: هدية الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم السبت، 12 أكتوبر 2024، عن تشغيل قطاري “291 / 290” بين محطتي القنطرة شرق وبئر العبد، وذلك بالتزامن مع احتفالات الشعب المصري بالذكرى الـ51 لانتصار أكتوبر.

دلالة التشغيل

يأتي هذا التشغيل في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المتعلقة بالاستراتيجية الشاملة لتنمية سيناء، حيث وضعت الحكومة هذه المنطقة في مقدمة أولوياتها.

وقد تم الإعلان عن بدء التشغيل التجريبي لقطار التنمية بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل.

تفاصيل تشغيل القطارات

• القطار 291: ينطلق من محطة القنطرة شرق في تمام الساعة 8:00 صباحًا ويصل إلى محطة بئر العبد في الساعة 10:00 صباحًا، ويتكون من 4 عربات تحمل شعار “تحيا مصر”.

• القطار 290: يغادر محطة بئر العبد في الساعة 1:00 مساءً ويصل إلى محطة القنطرة شرق في الساعة 3:00 عصرًا، ويتكون أيضًا من 4 عربات “تحيا مصر”.

فترة التشغيل المجاني

أعلنت الهيئة أنه تقرر تشغيل القطارات على هذا الخط مجانًا للركاب بدءًا من اليوم السبت، 12 أكتوبر، وحتى يوم الجمعة، 18 أكتوبر 2024، كهدية من الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

أهمية المشروع

يساهم تشغيل هذه القطارات في تعزيز حركة النقل والمواصلات بين مناطق سيناء ويعتبر خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة في هذه المنطقة الحيوية.

تُظهر هذه المبادرة التزام الحكومة المصرية بتطوير البنية التحتية في سيناء وتحسين جودة الحياة للسكان، مما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.