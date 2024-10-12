نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- مجلس الوزراء ينفي شائعات خصم 2% من المعاشات بدءًا من نوفمبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى مجلس الوزراء اليوم السبت ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي من منشورات تدعي إقرار هيئة التأمينات خصمًا بنسبة 2% من قيمة المعاشات بدءًا من شهر نوفمبر 2024.



تأكيدات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، التي أكدت عدم صحة هذه الأنباء.

وأوضحت الهيئة أنه لا توجد أية خطط لخصم نسبة 2% من المعاشات، وأن الأخبار المتداولة بهذا الشأن لا أساس لها من الصحة.



مواعيد صرف المعاشات

كما أكدت الهيئة على أن المعاشات ستصرف لمستحقيها في مواعيدها المقررة دون أية خصومات. وأشارت إلى أنه لا يجوز الخصم من المعاشات إلا وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، الذي لم يتضمن أي خصومات بنسبة 2%.





تحذير من الشائعات

ودعت الهيئة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم إلى عدم الانسياق وراء مثل هذه الشائعات، مشددة على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.





دعوة لوسائل الإعلام

ناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار. وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة، يمكن التواصل مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر الأرقام المخصصة على واتس آب (01155508688 - 01155508851) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، وذلك على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.





يؤكد مجلس الوزراء على أهمية التحقق من المعلومات قبل نشرها، ويحث الجميع على توخي الحذر من الشائعات التي قد تؤثر على المواطنين.