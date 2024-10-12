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عاجل - تشغيل ماكينات آلية للوجبات السريعة لأول مرة في محطة قطارات صعيد مصر (صور)

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تشغيل ماكينات آلية للوجبات السريعة لأول مرة في محطة قطارات صعيد مصر (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

أعلنت وزارة النقل المصرية، تشغيل ماكينات آلية لصرف الوجبات السريعة والمشروبات الساخنة في محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة، في خطوة تعد الأولى من نوعها في محطات السكة الحديد المصرية.

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 ماكينات آلية للوجبات السريعة لأول مرة في محطة قطارات صعيد مصر

لأول مرة.. ماكينات آلية للوجبات السريعة

وتعمل هذه الماكينات بنظام الدفع الإلكتروني أو بإدخال النقود، مما يتيح للركاب الحصول على وجباتهم دون الحاجة لتدخل بشري، ماكينات الوجبات السريعة، الدفع الإلكتروني، السكة الحديد.

وتتزامن هذه الخطوة مع الافتتاح المرتقب لمحطة بشتيل، حيث يجري استكمال التشطيبات النهائية استعدادًا لاستقبال الجمهور على خطوط الوجه القبلي.

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ماكينات آلية للوجبات السريعة لأول مرة في محطة قطارات صعيد مصر

وتخطط الوزارة لتوزيع هذه الماكينات في عدد من محطات مترو الأنفاق في المستقبل القريب، محطة بشتيل، الوجه القبلي، مترو الأنفاق.

المحطة الجديدة، التي تمتد على مساحة 239 ألف متر مربع، تتميز بطرازها الفرعوني الفريد وتحتوي على أرصفة حديثة، مسلات فرعونية، جراج ضخم يتسع لـ1100 سيارة، ومرافق حديثة مثل شاشات إرشادية، بوابات تذاكر إلكترونية، وخدمة Wi-Fi.

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ماكينات آلية للوجبات السريعة لأول مرة في محطة قطارات صعيد مصر

كما تم تزويدها بنظام إطفاء وإنذار حديث لضمان أعلى معايير الأمان للركاب، محطة ذكية، تصميم فرعوني، أنظمة حديثة.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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