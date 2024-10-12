نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجميل 76 هيئة شبابية ورياضية في ختام مبادرة تزيين الأسوار بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، ختام مبادرة "تزيين أسوار مراكز الشباب... "يفطتك عنوانك "والتي نفذتها المديرية ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

حيث يأتي دور الهيئات الشبابية والرياضية والتي تقدم خدماتها للنشء والشباب بمحافظة الجيزة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وقد صرح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي في وقت سابق: أنه "علينا أن نعمل لتصبح مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية جاذبة لجميع الفئات والأعمار وتقدم مختلف الخدمات".

وفي هذا السياق أكد الصبروط على أن المبادرة تأتي انطلاقًا من تعظيم الدور المجتمعي والتوعوي الذي تقدمه مراكز الشباب والأندية لأبنائنا من النشء والشباب المترددين عليها لممارسة الأنشطة بأنواعها مما يجعلنا نعمل على تحويل أسوار مراكز الشباب إلى لوحات فنية تعبر عن هوية الشباب المصري، وتعزز روح الإنتماء والولاء للوطن، كما تحمس الشباب على ممارسة الرياضة والتحلي بأخلاق الرياضيين.

تجدر الإشارة أن المبادرة عملت وفق جدول زمني لتشمل أكثر من200 تحديث للأسوار واللافتات القديمة داخل 76هيئة بواقع مشاركة 72 مركز شباب و4 أندية داخل 19 إدارة والتي بدأت العمل منذ 21سبتمبر وحتى الأن، حيث قامت مراكز الشباب والأندية الصغيرة بتزيين الأسوار بشعارات رياضية،وطنية، كما تحمل الجدران صورًا لأبطالنا الرياضين والذين صعدوا بأسم مصر على منصات التتويج خلال دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية بباريس 2024، وغيرهم من أبطالنا لتصبح بطولاتهم قدوة لغيرهم من النشء والشباب وللتأسي بإصرارهم على النجاح ورفع أسم مصر عاليًا.

كما تحمل المبادرة أيضًا ضمن أهدافها شعار "يافطتك عنوانك "والذي يعني الإهتمام بالمظهر العام للهيئات لتكون جاذبة للمترددين عليها فيتم تغيير اليافطات المتهالكة وتجديد أعلام الجمهورية والمحافظة وذلك بهدف إظهار المراكز بصورة لائقة وتشجع الشباب على احترام المنشأ والحفاظ على المظهر الحضاري الذي يحمل أسم وزارة الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور محمود الصبروط أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الإهتمام بالشباب وتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار،والحفاظ على الهيئات والإهتمام بالصيانة الدورية لها.

كذلك تشمل المبادرة مراكز شباب حياة كريمة بمدينتي الصف وأطفيح للحفاظ على ما قدمته الدولة المصرية من إمكانات متطورة وملاعب وبنية تحتية متميزة لتظل محتفظة بجودتها لأبنائها من النشء والشباب.

وتعتبر مبادرة "تزيين أسوار مراكز الشباب" خطوة هامة في طريق تطوير الهيئات الشبابية والرياضية في محافظة الجيزة، حيث تساهم في إطفاء المظهر الجمالي والمؤثر بالعقول والوجدان وتعزيز روح الإنتماء لديهم.

تنفذ المبادرة بتوجيهات من الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة وإشراف عادل فهمي وكيل المديرية لشئون الشباب، إيهاب ف أو ي وكيل المديرية لشئون الرياضة،مديري الإدارات الفرعية ومديري الهيئات،مشرفي الأنشطة.

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