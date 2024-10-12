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أحمد جودة - القاهرة - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، عن أنه في ضوء ما تم تداوله من منشورات تزعم إقرار هيئة التأمينات خصم بنسبة 2% من قيمة المعاشات بدءًا من شهر نوفمبر 2024، تواصل المركز مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت أنه لا صحة لإقرار الهيئة خصم بنسبة 2% من قيمة المعاشات بدءًا من شهر نوفمبر 2024، وأن الأخبار والمنشورات المتداولة بهذا الشأن غير صحيحة، ولا تمت للواقع بأي صلة.

عاجل - الحكومة تكشف عن حقيقة خصم نسبة 2% من قيمة معاشات نوفمبر 2024

وشددت على أن المعاشات سيتم صرفها لمستحقيها في مواعيدها المقررة دون أية خصومات، مشيرة إلى أنه لا يجوز الخصم من المعاشات إلا بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والذي لم يتضمن أية خصومات بنسبة 2% في أحكامه، مناشدةً أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.