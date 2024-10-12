انت الأن تتابع خبر قبل الصرف بساعات.. وقف معاشات تكافل وكرامة لهذه الفئات بقرار رسمي من الحكومة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ضرورة حماية برنامج «تكافل وكرامة» من أي استغلال، لافتة إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولات لانتهاك هذا البرنامج الاجتماعي المهم، وجاء تأكيد الوزيرة خلال اجتماع عُقد لمناقشة سبل حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، حيث كشفت عن وجود إجراءات صارمة، للحد من أي استغلال لهذه الميزة الممنوحة لذوي الهمم.

برنامج تكافل وكرامة

أوضحت «مرسي» أن أي فرد يتم اكتشاف حصوله على سيارة من السيارات المخصصة لذوي الهمم، على الرغم من عدم استحقاقه لها، سيتم سحب بطاقة «تكافل وكرامة» منه بشكل نهائي، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين فقط.

وأشارت إلى أن الوزارة رصدت بالفعل بعض الحالات التي حاولت استغلال هذا البرنامج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

استغلال برنامج تكافل وكرامة

كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي، عن حجم كبير من الاستغلال في برنامج «تكافل وكرامة» وسيارات ذوي الهمم، وذلك بعد فحص أكثر من 146 ألف حالة.

وأوضحت الوزيرة، أن نحو 44.5 ألف حالة من المستفيدين من سيارات ذوي الهمم يستفيدون أيضا من برنامج «تكافل وكرامة»، وهو ما يعد استغلالا للموارد العامة.

ولفتت إلى أن التحقيقات كشفت أيضا عن استفادة عدد كبير من أصحاب السيارات المخصصة لذوي الهمم من دعم بطاقات التموين والإعفاء من مصروفات المدارس، مما يؤكد وجود شبكة من الاستغلال تستهدف هذه المزايا.

إجراءات حاسمة لمواجهة استغلال تكافل وكرامة