الحكومة تنفى إقرار هيئة التأمينات خصم بنسبة 2% من قيمة المعاشات بدءاً...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 أكتوبر 2024 09:31 صباحاً - تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي منشورات تزعم إقرار هيئة التأمينات خصم بنسبة 2% من قيمة المعاشات بدءاً من شهر نوفمبر 2024، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإقرار الهيئة خصم بنسبة 2% من قيمة المعاشات بدءاً من شهر نوفمبر 2024، وأن الأخبار والمنشورات المتداولة بهذا الشأن غير صحيحة، ولا تمت للواقع بأي صلة، مُشددةً على أن المعاشات سيتم صرفها لمستحقيها في مواعيدها المقررة دون أية خصومات، مشيرة إلى أنه لا يجوز الخصم من المعاشات إلا بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والذي لم يتضمن أية خصومات بنسبة 2% في أحكامه، مناشدةً أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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