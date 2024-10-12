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عاجل - الرئيس السيسي يفتتح اليوم محطة قطارات صعيد مصر (صور)

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الرئيس السيسي يفتتح اليوم محطة قطارات صعيد مصر (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت الموافق 12 أكتوبر 2024، محطة قطارات صعيد مصر، والمعروفة باسم «محطة بشتيل»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعددا من الوزراء والقيادات.

محطة قطارات صعيد مصر "محطة بشتيل"

كانت كثفت الهيئة القومية للسكة الحديد استعداداتها في محطة قطارات صعيد مصر "محطة بشتيل" خلال الأيام القليلة الماضية؛ تمهيدًا لافتتاح المحطة أمام الركاب.

ويبلغ إجمالي مساحة قطارات صعيد مصر، 239 ألف متر مربع تقريبا، بما يعادل 57 فدانًا، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يوميًا، مراعاة وقوع المحطة في منطقة وسطية بين محطة سكك حديد رمسيس ومحطة الجيزة، بالإضافة لوقوعها في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر.

كما تعد منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر "السد العالي، الإسكندرية – إمبابة، المناشي، والقباري"، فضلا عن وقوعها على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها، وهي "محور الفريق كمال عامر، شارع السودان، محور أحمد عرابي وشارع المطار – محور 26 يوليو".

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 محطة قطارات صعيد مصر 
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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