نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجراءات هيئة تنظيم خدمات الكهرباء تجاه مستخدمي العدادات القديمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة تنظيم خدمات الكهرباء عن تطبيق إجراءات جديدة صارمة تجاه مستخدمي العدادات القديمة، تشمل ضرورة الالتزام بسداد فواتير الكهرباء في المواعيد المحددة لتفادي العقوبات، والتي قد تصل إلى سحب العداد وإنهاء التعاقد، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية على المتأخرين في السداد.





التأخر في سداد فواتير الكهرباء

وفقًا لتوجيهات الهيئة، تعمل شركات توزيع الكهرباء على اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المستهلكين المتأخرين في سداد فواتير الكهرباء.

وفي حال تأخر المستهلك عن السداد لمدة تتجاوز شهرين، يحق للشركة سحب العداد بعد مرور شهر من توجيه إشعار رسمي، وذلك مع إنهاء التعاقد.





أسباب سحب العداد وإنهاء التعاقد

إلى جانب التأخر في السداد، هناك حالات أخرى تؤدي إلى سحب العداد وإنهاء التعاقد، ومن أبرز هذه الحالات:

• إمداد الكهرباء بشكل غير قانوني: في حال قام المستهلك بتزويد شخص آخر بالكهرباء دون تصريح.

• إتلاف العداد: كسر أو إتلاف أختام العداد أو أجهزة قياس الاستهلاك يؤدي إلى سحب العداد الفوري.

• تجاوز الأحمال الكهربائية: تجاوز الأحمال المحددة دون تصريح مسبق يعرض المستهلك للعقوبة.

• التوصيل المباشر للكهرباء: توصيل الكهرباء بشكل غير قانوني دون المرور بالعداد أو باستخدام أجهزة غير معتمدة.

• منع الصيانة أو الفحص: منع ممثلي الشركة من القيام بأعمال الصيانة أو الفحص يعد سببًا لسحب العداد.

• إزالة أو هدم المكان المتعاقد عليه: إذا قام المستهلك بهدم المكان المتعاقد عليه، ينتهي التعاقد.



فرض غرامات

إلى جانب سحب العداد، يتم فرض غرامات مالية على المتأخرين في السداد، تُحتسب بنسبة 7% من قيمة الفاتورة غير المسددة، مما يزيد من العبء المالي على المستهلكين.





تركيب عداد مسبق الدفع «أبوكارت»

في حال تم سحب العداد نتيجة لأي من المخالفات المذكورة، سيتم استبداله بـ عداد الدفع المسبق.

هذا النوع من العدادات يضمن عدم تكرار تأخر السداد أو حدوث مخالفات أخرى، حيث يتوجب على المستهلك الدفع مسبقًا قبل استهلاك الكهرباء.