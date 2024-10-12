نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الصحة تنفي انتشار أي مرض وبائي في محافظة الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد» يوم الجمعة، حقيقة الأنباء المتداولة حول انتشار مرض وبائي في محافظة الجيزة.

تأكيد عدم وجود وباء في قرية القبيات

أوضح عبدالغفار أن فريقًا من قطاع الطب الوقائي تحرك على الفور إلى قرية القبيات بمركز أطفيح في الجيزة، والتي تم ذكرها في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي.

بعد إجراء الفحوصات اللازمة، تم التأكيد على عدم وجود أي أمراض وبائية أو انتشار لأي وباء سواء في القرية أو في أي من قرى محافظة الجيزة.

فحص مياه الشرب

أكد المتحدث أن مياه الشرب في القرية قد تم فحصها وتأكدت صلاحيتها، وأنه لا توجد أي حالات في المستشفيات تعاني من الأعراض التي تم ذكرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

الأمراض المنتشرة حاليًا

وأشار عبدالغفار إلى أن الأمراض المنتشرة حاليًا هي الأمراض التنفسية، التي تعتبر شائعة في هذا الوقت من السنة بسبب تغير الفصول، وليس لها علاقة بأي وباء.