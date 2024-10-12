نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق مصري قطري حول الأوضاع في غزة ولبنان: اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، اتصالًا هاتفيًا اليوم السبت مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر.

يأتي هذا الاتصال في إطار التشاور الدوري والتنسيق المشترك بين البلدين لمناقشة آخر التطورات في قطاع غزة ولبنان.





الجهود المشتركة لوقف إطلاق النار في غزة

تناول الاتصال الجهود التي تبذلها مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة، بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع دون شروط.

كما استعرض الوزيران الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية من خلال استضافة القاهرة لوفدي حركتي فتح وحماس، مع التركيز على إعلاء المصلحة الوطنية الفلسطينية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية.





التطورات في لبنان

ناقش الوزيران الوضع الخطير في لبنان في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر، حيث شددا على أهمية وقف إطلاق النار ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية، وخاصة الجيش اللبناني.

كما أكدا على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي ينص على نشر الجيش اللبناني في جنوب لبنان.





المساعدات الإنسانية للشعب اللبناني

أبدى الجانبان اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الجهود الإقليمية والدولية لنقل المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اللبناني، في ظل نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

كما اتفقا على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة لبنان وسلامة أراضيه، مع الانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية، وضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة العاملين في قوة اليونيفيل.