نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس في مصر يوم السبت 12 أكتوبر 2024: توقعات بانخفاض درجات الحرارة قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع استمرار الأجواء الحارة خلال فصل الخريف، يتساءل الجميع عن موعد انخفاض درجات الحرارة وتحسن حالة الطقس.

وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض اعتبارًا من يوم الثلاثاء، حيث سيشهد الطقس تراجعًا بمقدار 4 درجات مئوية، مما يعني انتهاء موجة الحر على معظم المناطق.

ومن المتوقع أن تميل الأجواء إلى البرودة خلال ساعات الليل.



حالة الطقس اليوم

تتسم الأجواء في مصر اليوم السبت بالحرارة، حيث يكون الطقس حارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، جنوب سيناء، وشمال الصعيد، في حين يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.





حالة الطقس ليلًا

ليلًا، يكون الطقس معتدلًا في بداية الليل، ويميل إلى البرودة في نهايته على كافة الأنحاء.

وتنبأت خرائط الطقس بتكوّن الشبورة المائية صباحًا، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

قد تكون الشبورة كثيفة في بعض المناطق مثل السواحل الشمالية، وسط سيناء، ومدن القناة.





الأمطار المتوقعة

تتوافر فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين.

حالة البحرين

• البحر المتوسط: حالة البحر تكون خفيفة، مع ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، واتجاه الرياح يكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

• البحر الأحمر: حالة البحر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر إلى متر ونصف، والرياح تكون شمالية غربية.



درجات الحرارة المتوقعة غدًا



• القاهرة: 33/23

• الإسكندرية: 31/21

• شرم الشيخ: 34/25

• الغردقة: 34/25

• الأقصر: 38/21

• أسوان: 38/23





وتستمر هذه التغيرات حتى منتصف الأسبوع، حيث سيشهد الطقس تحسنًا ملحوظًا مع انخفاض درجات الحرارة.