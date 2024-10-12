نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دفاع فرد الأمن ضحية إمام عاشور: لا نية للتصالح.. وموكلي يتعرض للترهيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال على فايز، دفاع فرد الأمن ضحية التعدي من اللاعب إمام عاشور، إنه لا توجد نية للتصالح، لافتا إلى أن موكله يتعرض للترهيب من لاعب النادي الأهلي.

وأضاف على فايز في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، طلبت تعديل القيد والوصف خلال أولى جلسات محاكمة لاعب النادي الأهلي من ضرب بسيط والتي تكون أقصى عقوبة عليها الحبس لمدة عام، إلى اتهام باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتعدي.

استطرد، محامي اللاعب إمام عاشور طلب تعويض مدني قيمته 40001 ألف جنيه، لافتا إلى أنه قدم للنيابة مقطع فيديو من حلقة سابقة للإعلامي محمد موسى يشيرا إلى أن إمام عاشور تشاجر من 4 خليجيين بمول شهير مما يؤكد أنها لم تكن الواقعة الأولى للاعب.

تابع دفاع فرد الأمن ضحية إمام عاشور، لا توجد حتى الآن أي دلائل تشير إلى واقعة معاكسة زوجة اللاعب كما ادعى، وأوراق القضية خالية من أي قرائن تثبت واقعة المعاكسة، لافتا إلى أن موكلتي لم يحال إلى مجلس تأديب من قبل نقابة المحامين، موضحا أن محامي إمام عاشور تقدم بشكوى إلى نقابة المحامين ضد موكلي بصفته مقيدا بالنقابة بدعوى أنه يمارس مهنة أخرى.