نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نحارب الجهل| سامي عبد الراضي يحذر من "البلوجرز الديني": خرابين بيوت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حذر الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي، رئيس تحرير موقع تليجراف مصر، من انتشار ظاهرة "البلوجرز الديني"، معقبا: "دول خرابين بيوت"، ويجب علينا محاربة هذا الجهل لأن هناك مؤسسات دينية منوطة بهذا العمل.

تابع سامي عبد الراضي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تطور التكنولوجيا مزعج للغاية ومن يريد فتوى في أمر ديني عليه التوجه إلى دار الإفتاء وليس مقدمي المحتوى عبر المنصات، وهناك دور كبير لوزارة التعليم يجب أن تقوم به من خلال توعية النشء في المدارس بخطورة المحتوى الذي يدعو للانحلال ويفسد الذوق العام للمجتمع.

تابع رئيس تحرير موقع تليجراف مصر، ملاحقة مفسدي الذوق العام واجب قومي، مشيدا بجهود وحدة الرصد الخاصة بمكتب النائب العام في مكافحة مروجي الشائعات ومقدمي المحتوى الخارج عن النصب واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة على الفور.