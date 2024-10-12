نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤسس حملة تطهير المجتمع: لا نخشى أشخاص بعينهم.. ونضرب بقوة على أيدي المخربين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال أشرف فرحات، المحامي ومؤسس حملة تطهير المجتمع، إن الحملة تستهدف تسلط الضوء دائما على سلبيات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، وتمس المجتمع المصري وتهدد استقرار الأمن القومي بالإضافة إلى الجرائم الأخلاقية مما يدفعنا للضرب بقوة على أيدي المخربين.

وأضاف أشرف فرحات، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، حريصون على الموازنة بين حرية التعبير وإسكات الأصوات الملوثة (السمعية والبصرية)، لافتا إلى أن البلوجر كروان مشاكل يهدد الأمن القومي المصري بإطلاق شائعة تلوث المياه وهو ما دفعنا لتقديم بلاغ ضده للنائب العام، وتحركت الأجهزة الأمنية لفحص البلاغ ومن ثم تقديمه للمحاكمة.

تابع مؤسس حملة تطهير المجتمع، القانون ألزم كل مواطن بضرورة الإبلاغ عن أي جريمة يراها، ولا نخشى أشخاص بعينها، موضحا أن المحتوى الخاص بالفنانين هناك جهات رقابية تسمح بمرور العمل ولذلك لا نتدخل فيها ونترك الأمر للأجهزة الرقابية.