نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامي عبد الراضي: ملاحقة مفسدي الذوق العام واجب قومي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي، رئيس تحرير موقع تليجراف مصر، إن ملاحقة مفسدي الذوق العام واجب قومي، مشيدا بجهود وحدة الرصد الخاصة بمكتب النائب العام في مكافحة مروجي الشائعات ومقدمي المحتوى الخارج عن النصب واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة على الفور.

وحذر سامي عبد الراضي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، من خطورة المحتوى المقدم من اليوتيوبرز والبلوجرز، مطالبا أولياء الأمور بضرورة تشديد الرقابة على أبناءهم، بالإضافة إلى زيادة حملات التوعية.

تابع رئيس تحرير موقع تليجراف مصر، هناك عدد كبير من اليوتيوبرز والبلوجرز لا يصلحون لتقديم محتوى، وحولوا منصاتهم إلى سبوبة تستهدف الربح المادي فقط، وزيادة نسب المشاهدة، مطالبا بضرورة محاسبتهم بشكل حازم وهو ما نراه من خلال رجال مباحث الإدارة العام لمباحث الآداب وجميع أجهزة وزارة الداخلية

استطرد، نحن أمام منظومة يجب اختراقها وتفكيكها ومحاسبتها ويجب جعلهم عبرة لمن لا يعتبر لتطهير المجتمع من المخطئين وحمايته من الفاسدين، الذين يتعمدون الإضرار بالمجتمع ونشر الرذيلة وهو أمر مرفوض لا يمكن قبوله في مجتمع شرقي له عاداته وقيمه ومبادئه.