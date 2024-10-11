نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيادات وزارة البيئة بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ لمتابعة محاور منطومة مواجهة نوبات تلوث الهواء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنفيذًا لتكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بتكثيف الجهود لمتابعة محاور عمل منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، فى إطار تأثيرات العوامل الجوية فى الفترة الحالية، تواصل قيادات وزارة البيئة جولاتهم الميدانية اليومية على ارض الواقع، لمتابعة المنظومة بمحافظاتها المختلفة للإطمئان على سير العمل بها وإحكام السيطرة على كافة مصادر التلوث المختلفة حفاظًا على سلامة البيئة وصحة المواطنين.

وفى هذا الصدد قام عدد من قيادات الوزارة وعدد من المسئولين بمحافظة الغربية بناءا على توجيهات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، بمتابعة المنظومة بالمحافظة، حيث قامت الدكتورة شيرين فكري مساعد وزيرة البيئة للسياسات البيئية بجولة ميدانية بمحافظة الغربية تفقدت خلالها المرور بنطاق مراكز طنطا وقطور والمحلة الكبري لمتابعة أعمال جمع وكبس ونقل قش الأرز، حيث تم رصد حرق مخلفات وبوص علي ترعة القاصد أمام قرية ميت حبيش القبلية،وعلي الفور تم إستدعاء قوات الحماية المدنية بمركز طنطا وتم التعامل مع الحريق بالإطفاء الكامل له وتأمين حركة مرور السيارات علي الطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية.كما تم المرور بالطريق الدولي طنطا كفر الشيخ،وتم رصد حرق مخلفات بلدية وكاوتشوك علي مصرف بوريج وعلي الفور تم إستدعاء قوات الحماية المدنية بمركز قطور وتم التعامل مع الحريق بالإطفاء الكامل له وتأمين حركة مرور السيارات علي الطريق الدولي طنطا كفر الشيخ.

كما تم رصد حرق مخلفات بلدية علي مصرف نمرة البصل بمركز المحلة الكبرى وعلي الفور تم إستدعاء قوات الحماية المدنية بمركز المحلة الكبرى للتعامل مع الحريق بالإطفاء الكامل له وتأمين حركة مرور السيارات علي الطريق الدولي كفر الشيخ المحلة الكبرى، بالإضافة إلى رصد ٣ حالات حرق مكشوف لقش الأرز بزمام قرية نمرة البصل بمركز المحلة الكبرى وعلي الفور قامت لجنة محور متابعة حرائق قش الأرز بمركز المحلة الكبرى بالتوجه إلى تلك الحالات والتعامل معها بالإطفاء وتم تحرير محاضر مخالفة بيئية للمزارعين المخالفين.

كما تم التأكد من إستقرار حالة الجو بمدينة طنطا، وإرتفاع نسب حصاد محصول الأرز وقيام المزارعين بجمع وكبس قش الأرز.وفى سياق متصل قامت الدكتورة شيرين فكري بجولة ميدانية إلي محافظة كفر الشيخ وخلال الجولة تم المرور علي قري شنو ودفرية والحمراوي، وتبين استقرار الأوضاع.

وفى نهاية الجوله أكدت الدكتورة شيرين فكري علي أهمية إيجاد السبل المناسبة لتذليل التحديات التى تواجه أطراف المنظومة من المزارعين ومتعهدي قش الأرز والمستثمرين، إضافة إلى توزيع الأدوار والمسئوليات، والإجراءات المطلوبة لتفادى أية معوقات قد تواجه تنفيذ المنظومة أثناء موسم الحصاد، والعمل على تسهيل حصول المتعهدين على المعدات اللازمة التي تساهم في جمع ومعالجة المخلفات الزراعية، وإدارة فرق العمل ومحاور المرور على الأماكن الأكثر حصادًا للأرز، كما تقدمت بالشكر لكافة العاملين بمنظومة السحابة السوداء بجهاز شئون البيئة لوسط الدلتا بطنطا لما يبذلونه من جهود في سبيل التصدي لظاهرة نوبات تلوث الهواء الحادة.

حضر الجوله كلًا من الدكتور عصام الدين عامر رئيس قطاع شئون الفروع بوزارة البيئة،والمهندس محمد قطب رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة لوسط الدلتا بطنطا، والمهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ،والمهندس عبدالفتاح سليم مدير عام الإرشاد الزراعي بكفر الشيخ، والمهندس فخري باز مدير عام الإرشاد الزراعي بالغربية، والمهندس عمرو دغيدي مدير عام الإدارة العامة للإدارة البيئية،والمهندس أحمد عزت مدير إدارة المخلفات والمستشار شريف الشاذلي رئيس غرفة عمليات منظومة السحابة السوداء،والأستاذ وائل فتحي مسئول غرفة العمليات بالفرع وعدد من مسئولي الوحدات المحلية والزراعية بالمحافظة.