نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الوفد": زيارة الرئيس السيسي لإريتريا جاءت في توقيت مهم وتشكيل اللجنة الثلاثية يعمق الدور المصري بالقرن الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والهيئة الاستشارية العليا للحزب، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى العاصمة الإريترية أسمرة، وسط استقبال الرئيس الإريتري "أسياس أفورقي"، على رأس مستقبليه تؤكد عمق العلاقات المصرية الإريترية وأهميتها.

وأضاف المهندس ياسر قورة خلال تصريحات صحفية أن الزيارة تؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه مصر في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

وشدد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والهيئة الاستشارية العليا للحزب على أن زيارة الرئيس السيسي وعقد القمة الثلاثية بين مصر وإريتريا والصومال يؤكد على أن مصر تدعم الحكومات الشرعية مثلما هو في الصومال والسودان ضد الميليشيات والجماعات الارهابية، وذلك بناءا علي طلبها وليس تدخلا في سيادة اي دولة.

وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والهيئة الاستشارية العليا للحزب هذه الزيارة التاريخية تأتي في وقت حساس تمر فيه المنطقة بظروف أمنية وسياسية معقدة، مما يجعل تعزيز التعاون الإقليمي والتنسيق بين الدول أمرًا ضروريًا لضمان استقرار المنطقة بأسرها.

وثمن عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والهيئة الاستشارية العليا للحزب قرار الرئيس السيسي مع رئيسي الصومال وإريتريا بتشكيل لجنة ثلاثية مشتركة من وزراء خارجية الدول الثلاث للتعاون الاستراتيجي بجميع المجالات، مشيرا إلى ان تشكيل اللجنة يعمق الدور المصري بالقرن الإفريقي.

وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والهيئة الاستشارية العليا للحزب أن هذه الزيارة والاجتماع الثلاثي لرؤياء مصر واريتريا والصومال، ترتبط بالأمن والاستقرار في المنطقة خاصة في هذا التوقيت الذي يشهد أمران أولهم الأحداث الجارية في الصومال وتهديد امنها القومي وثانيهم هو ما تشهده المنطقة من تصعيد الجانب الإسرائيل، فيما يتعلق بعدوانها على غزة وزعزعة الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن إريتريا من الدول المتشاطئة على البحر الأحمر وخليج عدن.

هذا وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه اتفق خلال مباحثاته فى إريتريا على تقديم كافة أشكال الدعم لـ الصومال، تحقيقًا لرؤية الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من أجل استعادة الأمن والأمان فى الصومال بواسطة جيشه الوطني.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تناول مقترحات عملية لتقديم هذا الدعم ثنائيًا وبصورة مشتركة فضلًا عن دعم الجهود الإقليمية والدولية،لحفظ وبناء السلام فى الصومال.