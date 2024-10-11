نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف ومحافظ الإسماعيلية يشهدان صلاة الجمعة بمسجد الشهداء الإسلامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية احتفال المحافظة بالعيد القومي بمسجد الشهداء الإسلامي.

وأهدى اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية درع المحافظة للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري تقديرًا لجهوده العلمية والدعوية، جاء ذلك خلال استقباله وزير الأوقاف بديوان عام المحافظة.



حضر الاحتفال المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، واللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والأستاذ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، واللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، العميد أ.ح محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور علي حطب مدير المكتب الفني بمحافظة الإسماعيلية، والكاتب الصحفي محمود الجلاد معاون وزير الأوقاف لشؤون الإعلام، والشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل مديرية أوقاف الإسماعيلية، والنائب أحمد عثمان، والنائب أحمد دندش، والنائب أحمد بدران البعلي أعضاء مجلس النواب، والنائب رمضان إمام عضو مجلس الشيوخ والعديد من القيادات الدعوية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأدى خطبة الجمعة الشيخ محمد وحيد إمام وخطيب بمديرية أوقاف الإسماعيلية وفيها أكد أن مَنْ يُحِبُّ أَنْ يَرْحَمَه اللهُ، وأَنْ يُظِلَّه اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، ومَنْ تَتُوقُ نَفْسُه إِلَى أَنْ يُدْخِلَه اللَّهُ الجَنَّةَ؛ فليكُنْ سَمْحًا فِي بَيْعِه، سَمْحًا فِي شِرَائه، سَمْحًا حِينَ اقْتضَائِه، لَيِّنًا، هَيِّنًا، رَفِيقًا، رَقِيقًا، لَا تُنَازِعْ، لَا تُشَاقِقْ، لَا تَغُشَّ، وَلَا تُخَادِعْ.