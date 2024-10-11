نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصول كلية الآداب جامعة القاهرة على شهادة الأيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية الآداب علي تجديد شهادة الأيزوISO 9001/2015، مؤكدا حرص جامعة القاهرة على تطبيق كافة معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقًا للمواصفات الدولية في جميع كلياتها واداراتها ومراكزها، وتوفير كافة الاحتياجات والإمكانات اللازمة لدعمها لمواكبة المستجدات والتطورات العالمية في النظم التعليمية والبحثية، بهدف الوصول بالجامعة إلى المستوى العالمي المرموق الذي تستحقه.



وأضاف رئيس الجامعة أن حصول كلية الآداب على تجديد شهادة الأيزو يعكس جودة أدائها، والتطوير المستمر بها تعليميا وإداريا، نتاج جهد وعمل جماعي مشترك بين منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعاملين.

الدكتورة نجلاء رأفت عميد كلية الآداب

من جانبها، قالت الدكتورة نجلاء رأفت عميد كلية الآداب، إن شهادة المواصفة الدولية ISO من أكبر الشهادات العالمية لمراجعة النظم الإدارية والتي تقوم على التأكد من تطابق الوثائق مع الواقع الفعلي،من حيث متطلبات أنظمة الجودة مثل سياق المؤسسة، والقيادة، والتخطيط، والدعم، والتشغيل، وتقييم الأداء، والتحسين المستمر، وتوافر التخطيط ومؤشرات التنفيذ، وإجراءات التصحيح التي يتم اتخاذها لضمان رضا المجتمع عن خدمات الكلية المختلفة، مشيدًة بالدعم الكبير الذي تقدمه إدارة الجامعة لدفع عجلة التنمية والتميز في مخرجات التعلم.

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة نجحت في إحداث نقلة نوعية في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري، وحصول معظم كلياتها ومعاهدها على الاعتماد القومي للجودة أو تجديد الاعتماد، وإحداث الإصلاح الإداري وتحسين جودة الأداء الإداري والتحول نحو اللامركزية في الإدارة، وخلق بيئة إدارية إيجابية تساهم في تحقيق رؤية الجامعة لتطوير العمل والأداء الإداري وزيادة الانتاجية وفقا لأهداف الجامعة الاستراتيجية.